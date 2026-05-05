Şehit kızı polis teşkilatına gurur yaşattı
Şehit kızı polis teşkilatına gurur yaşattı

05.05.2026 21:12
Hatay'da yaşayan 9 yaşındaki şehit kızı Ömür Şimşek, Avustralya'da düzenlenen NextGen Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda yarışarak dünya 3'ncüsü oldu ve elde ettiği başarıyla babasının mensubu olduğu polis teşkilatına gururu yaşattı.

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emirhan Şimşek, 4 Ekim 2023 tarihinde şüpheli motosiklet takibi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu. Babasını kaybettiği tarihte 7 yaşında olan Ömür Şimşek, eğitimini memleketleri olan Hatay'da sürdürmeye başladı. 2. sınıf öğrencisi şehit kızı, Avustralya'nın başkenti Sidney'de düzenlenen NextGen Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda yarışarak dünya 3'ncüsü olarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, İngilizce Olimpiyatlarında Dünya 3'ncüsü olarak başarılı olan Şimşek ve şehidin ailesiyle yemekte buluştu.

Hatay Polisevi'nde gerçekleşen programda Müdür Yılmaz, üstün başarısından dolayı Ömür evladımızı tebrik ederek hediyelerini takdim etti. - HATAY

Kaynak: İHA

