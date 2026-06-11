Selendi Lisesi\'nde Açık Hava Sınıfı Projesi

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde yürütülen "Yeşil Vatan: Doğa Temelli Açık Hava Sınıfı" projesi, öğrencilere okul bahçesinde uygulamalı tarım ve çevre bilinci kazandırıyor.

Okul bahçesinde oluşturulan ekolojik tarım alanlarında, öğrenciler ata tohumlarını toprakla buluşturarak geleneksel üretim süreçlerini bizzat deneyimliyor. Biyoloji Öğretmeni Özge Özalay koordinatörlüğünde yürütülen projede, öğrencilerin teorik bilgileri uygulamaya dökerek üretimde aktif rol almaları sağlanıyor. Okulda başlatılan "Sıfır atık" uygulaması ise projenin en dikkat çeken yönlerinden birini oluşturuyor. Yemekhane ve bahçe atıkları, kurulan özel istasyonlarda ayrıştırılarak organik gübreye dönüştürülüyor ve tarım alanlarında değerlendiriliyor. Geri dönüşüm sürecinin bir parçası olarak, organik atıkların bir kısmı ise okul bahçesindeki kümeste bulunan kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.

Bu uygulama ile öğrencilere döngüsel ekonomi bilinci aşılanırken, okulun kendi kaynaklarını yöneterek çevre dostu bir ekosistem oluşturması hedefleniyor. - MANİSA