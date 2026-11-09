Sinop Durağan\'da jandarma, Olukbaşı İlkokulu\'nda uygulamalı trafik eğitimi verdi

Sinop Durağan'da jandarma, Olukbaşı İlkokulu'nda uygulamalı trafik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri, Olukbaşı İlkokulu öğrencilerine Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik kuralları ve güvenli davranışlar anlatıldı, öğrencilere hediyeler takdim edildi.
Sinop'un Durağan ilçesinde, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi.
Olukbaşı İlkokulunda düzenlenen etkinliğe Durağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Kaya da katıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli trafik davranışları anlatıldı. Öğrencilerde küçük yaşlardan itibaren trafik bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte, trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi. Eğitime katılan öğrenciler hem eğlenerek hem de öğrenerek trafik konusunda bilgi sahibi oldu.
Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.
Kaynak: İHA
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