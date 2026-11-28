Sinop'ta polis ekipleri, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine trafik, kişisel güvenlik ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme eğitimi verdi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu Şehrin Mutlu Çocukları" Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla öğrencilere eğitim verildi. Gazi Mustafa Kemal Anaokulu ve Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine verilen eğitimlerde polislik mesleğinin tanıtımının yanı sıra temel trafik bilgileri, kişisel güvenlik, güvenli internet kullanımı ve Acil Çağrı Merkezi konuları ele alındı.

Öğrencilere polis ekiplerince günlük yaşamda güvenlik konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, trafik kurallarının önemi ve dijital ortamda güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrenciler ayrıca acil durumlarda başvurulması gereken Acil Çağrı Merkezi konusunda bilgilendirildi.