Sinop'ta 159 okulda güvenlik tedbirleri artırıldı, ilk gün 201 personel görevde - Son Dakika
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Sinop'ta 159 okulda güvenlik tedbirleri artırıldı, ilk gün 201 personel görevde

Sinop\'ta 159 okulda güvenlik tedbirleri artırıldı, ilk gün 201 personel görevde
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Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlarken okul ve çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. İl genelinde 159 okulda ders başı yapacak 31 bin 50 öğrenci için ilk gün 118 ekip ve 201 personel görev alacak.

Sinop'ta 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul ve okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Sinop'ta yeni eğitim-öğretim yılında Sinop genelinde 159 okulda, 2 bin 860 öğretmen ve 31 bin 50 öğrenci ders başı yapacak. İl genelinde 100 okulda okul bahçe görevlendirmesi yapılırken, eğitim öğretim yılının ilk gününde 118 ekip ve 201 personel okul ve çevrelerinde görev alacak. Ekipler, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve kontrollerini sürdürecek.

Okul kolluk görevlileri, okul bahçe görevlileri, güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve devriye ekipleri ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirilecek. Eğitim öğretim yılı boyunca okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler de devam edecek. Uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, asayiş ve siber güvenlik başta olmak üzere öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek alanlarda ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Yetkililer, alınan tedbirlerle öğrencilerin güven içerisinde eğitim görmelerinin, ailelerin ise çocuklarını güvenle okula göndermelerinin hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Eğitim, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sinop'ta 159 okulda güvenlik tedbirleri artırıldı, ilk gün 201 personel görevde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta 159 okulda güvenlik tedbirleri artırıldı, ilk gün 201 personel görevde - Son Dakika
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