Sinop\'ta Eğitim Güvenliği Denetimleri

Sinop'ta eğitim güvenliğinin sağlanmasına yönelik okul servisleri ve okul çevrelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürüyor.

Eğitim Güvenliği İl Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-15 Nisan 2026 tarihleri arasında 130 ekip ve 353 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 124 okul, 151 iş yeri, 63 park, bahçe ve metruk bina, 565 okul servisi, 25 bin 499 araç kontrol edilirken, 2 bin 220 şahsa GBT sorgusu yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda kusurlu bulunan 3 servis aracına toplam 4 bin TL idari para cezası uygulandı. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle iş birliği içerisinde erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Risk unsurlarının zamanında tespit edilmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesinin öncelikler arasında yer aldığı vurgulandı. - SİNOP