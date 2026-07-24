Sinop\'ta Eğitim Kurumları Yönetici Programı Tamamlandı

Sinop'ta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylara yönelik düzenlenen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başarıyla tamamlandı.

Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yetenek Atölyesi'nde gerçekleştirilen programın kapanışına İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci katıldı.

Kapanış programında "Türk Eğitim Düşüncesi ve Erdemli Yönetici" konulu sunum gerçekleştiren Cebeci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitim yöneticiliğinde değer temelli liderliğin, adaletin, sorumluluk bilincinin ve erdemli yönetim anlayışının önemine dikkat çekti.

Program kapsamında yönetici adaylarına eğitim yönetimi, liderlik, kurumsal sorumluluk ve yöneticilik becerilerine yönelik çeşitli eğitimler verildi.

Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı'nı tamamlayan adayların, 25 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenecek Yönetici Yetiştirme Programı Sonu Değerlendirme e-Sınavı'na katılacağı bildirildi.