Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Hendek ilçesindeki Dinsiz Deresi'nin kirlilik yükünün arttığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Bu çerçevede Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir peynir üretim fabrikasında Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile SASKİ ekiplerince ortak denetim gerçekleştirildi.

FABRİKAYA 2 MİLYON LİRA CEZA

Denetimde 3 vidanjör, 1 kanal aracı ve 2 kanal görüntüleme cihazı kullanıldı. Saatler süren incelemeler neticesinde işletmeye ait atık suların, yer altında izinsiz ve mevzuata aykırı şekilde inşa edilen bir depoya aktarıldığı, daha sonra ise arıtılmamış endüstriyel atık suyun kaçak hat vasıtasıyla kanalizasyon sistemine deşarj edildiği belirlendi.

Tespit edilen usulsüzlük sebebiyle işletmeye SASKİ tarafından 2 milyon 153 bin lira idari para cezası uygulanırken, işletme yetkilisi hakkında "Çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.