Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den

Mustafa Aydın Sayın:

sayın Devlet Bahçeli,bir MHP li olarak, HDP liden daha fazla HDP li,yeni doğmuş Yeni Parti den daha fazla yeni Partili olarak nasıl bir ilmi siyaset güttüğünüzü anlatabilmis değilim . sanırım ben bir hayli yaşlandım..yine de 62 yıllık bir ülkücü olarak bir gün çözerim bu gidişatı inşallah