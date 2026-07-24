Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış - Son Dakika
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Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılıp katılmayacağına ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı. Özel, "Mansur Yavaş'ın ilk günden beri bizim yanımızda yürüyüşü bellidir. Duruşu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz." dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılmayacağına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Partisiyle ilk toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Yavaş'ın ilk günden beri kendi yanlarında yürüdüğünü söyledi.Özel, Yavaş'ın siyasi duruşuna ve mevcut birlikteliğe vurgu yaptı.

"MANSUR YAVAŞ'IN YÜRÜYÜŞÜ BELLİDİR"

Özel, "Mansur Yavaş'ın ilk günden beri bizim yanımızda yürüyüşü bellidir. Duruşu hepimizin beklediği gibidir. Ben yokum demeyen herkesi yanımızda kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIN ANITKABİR'DE OLACAĞIZ"

Özel şunları söyledi: "Yarın ilk olarak 11.00'de Anıtkabir'de olacağız. Ardından ilk Parti Meclisi toplantımızı saat 12.00'de yapacağız. Pazartesi günü Meclis Başkanlığı yeni dağılıma göre toplantı yerleri belirleyecek. Salı günü Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak Meclis'te yerimizi alacağız ve grup toplantısını yapacağız.

"GENEL MERKEZ BİNASI HAZIR"

Yeni genel merkez binası Mustafa Kemal Paşa’da. Bina hazır. Tahmin ediyorum 10 gün içinde yeni genel merkezimizde çalışır hale geleceğiz.

Şu anda yeni partiye herhangi bir bağış, aidat toplamıyoruz. Dolandırıcılık çabaları olur diye endişe duyuyoruz. Partinin resmi hesaplarını bizim sosyal medya hesaplarımızdan duyurduklarımıza itibar edilsin.

"KURULTAY BU SONBAHARDA"

Bu son baharda kurultayımızı yapıp seçime girme yeterliliği ile ilgili bize dair her şeyin başlamasını sağlayacağız. Endişeye mahal yok, her türlü tedbir tamam. Bu heyecanın sandık dışı kalmasını kimse aklından geçirmesin.

BAHÇELİ'NİN 'HAZİNE YARDIMI' AÇIKLAMASI

Devlet Bey bu anlamda kıymetli değerlendirme yapmış. Bu açıklamasından bir gün önce bir kutlama telefonuyla beni aramıştı. İyi dileklerini iletmişti. "Keşke bir ayrılık olmasaydı" dedi. Esas hazine yardımı meselesiyle ilgili yasal düzenlemeye muhtaç bir durum var. Onun dışında bizim herhangi bir siyasi partiden beklentimiz yok."

“MECLİS BAŞKANLIK DİVANI KARAR VERECEK”

Özel, “Bu Salı günü YENİ Parti grubunda konuşacak mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Arkadaşlar grup toplantısı ile ilgili malum Salı günü 13.30, Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup saatidir. O grup düşmedi, beşinci grup oldu ama düşmedi. Meclis Başkanlık Divanı’nın oturup tüm partilerin görüşlerini alıp, centilmen bir ortam içinde günleri ve saatleri, salonları belirlemesi gerekiyor. O yüzden şimdiden bir şey söylemem zor. ‘Artık o salon bizim salonumuz’ demem güç. Hangi saatte, hangi salonun, hangi partiye tahsis edileceğine Meclis Başkanlık Divanı karar verecek. Ama imkan olan ilk toplantıda, yani imkan olmayan türlü imkansızlıklar içinde grubu hiç aksatmamış olan ben ve arkadaşlarımız, imkanı olan ilk andan itibaren bu Salı olmazsa öbür Salı olur, kendimize ait saatimizde, günümüzde ve tahsis edilen uygun salonda grup toplantımızı büyük bir coşkuyla yapacağız."

“EKREM İMAMOĞLU 15.5 MİLYONUN ADAYIDIR”

"Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili de yeni bir kurumsal kim

liğimiz var. Yeni kurumsal kimliğimiz için de önümüzdeki dönemde partinin yetkili organları, kurultayı çeşitli kararlar alabilirler. Ama Ekrem İmamoğlu ne Özgür Özel’in ne Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir organıdır. 15,5 milyon vatandaş 23 Mart 2025 günü sandıkta aday olarak belirledi. Adaylığının önünde bir yargı kuşatması var. Ayrıca diploması ile ilgili saldırılar var. Vatandaşın adayına saygılıyız. Zaten bizim adayımız değil, milletin adayı bizim de adayımız. Bundan sonraki süreçte orada yaşanacak olası ihtimallere karşı hep birlikte hangi doğru kararları alacağımızı, yine Ekrem Başkan, ben, Mansur Başkan ve yeni partinin tüm dinamikleri birlikte en doğru kararı vereceğiz.”

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    KATILSA NOOLUR KATILMASA NOOLUR COK MU ÖNEMLİ 10 17 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ne kadar boş işler 9 18 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    validende boş işlerle ugrasmıs sen olmussun 0 0
  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    Mansur yavaş Ankaraya ne kazandırmışki sana ne kazandırsın 7 18 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Zafer garunuiskim 0 0
  • Ergün Aşık Ergün Aşık:
    yaw hee hee zaman her şeye en güzel ilaç ,arksdşlarını satan gün gelir satılır hayatın kanunu 8 4 Yanıtla
  • 16711671 16711671:
    çok derdindi sanki 5 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış - Son Dakika
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