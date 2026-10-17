Sinop'ta jandarma, Abalı İlkokulu ve Ortaokulunda siber farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
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Sinop'ta jandarma, Abalı İlkokulu ve Ortaokulunda siber farkındalık eğitimi verdi

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Sinop\'ta jandarma, Abalı İlkokulu ve Ortaokulunda siber farkındalık eğitimi verdi
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Sinop Abalı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenci ve öğretmenlere yönelik siber farkındalık eğitimi düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince verilen eğitimde dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet ve hesap güvenliği gibi konular ele alındı.

Sinop Abalı İlkokulu ve Ortaokulunda, öğrenci ve öğretmenlere yönelik siber farkındalık eğitimi düzenlendi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetinde, dijital dünyada karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler ele alındı.

Eğitim kapsamında dijital bağımlılık ve siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, bilinçli sosyal medya kullanımı, oltalama saldırıları ile parola ve hesap güvenliği konularında öğrenci ve öğretmenlere bilgi verildi.

Programda ayrıca mobil oyunlar, şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlar üzerinde durularak dijital ortamlarda karşılaşılabilecek tehlikelere karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetiyle öğrencilerin ve öğretmenlerin siber güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi, internetin daha güvenli ve bilinçli kullanılmasına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İHA
Siber Suçlarla MücadeleTeknolojiJandarmaGüvenlikEğitimSinopSon Dakika

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