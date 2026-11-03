Sinop’ta öğrencilere güvenlik eğitimi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Ayancık ilçesindeki okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen eğitimlerde öğrencilerle bir araya gelindi.

Eğitim çalışmaları kapsamında Sinop Fen Lisesi, Atatürk ve İstiklal İlköğretim Okulları ile Ayancık ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu, İnönü Ortaokulu, Şehit Ahmet Can Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımı, kişisel güvenlik, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı konularında bilgi verildi. Öğrencilerin güvenlik konusunda bilinçlenmesi, karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalık kazanmaları ve güvenli bir gelecek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.