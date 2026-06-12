Türkeli'de kursiyerlerin bir yıllık emeği görücüye çıktı - Son Dakika
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Türkeli'de kursiyerlerin bir yıllık emeği görücüye çıktı

Türkeli\'de kursiyerlerin bir yıllık emeği görücüye çıktı
12.06.2026 14:58  Güncelleme: 15:04
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Sinop Türkeli Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlama Programı ve Sene Sonu Sergisi gerçekleştirildi. Sergide kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi, başarılı kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

Sinop Türkeli Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlama Programı ve Sene Sonu Sergisi" gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl boyunca yürütülen kurs faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yapılan programda, kursların bireylerin kişisel gelişimine, meslek edinmesine ve sosyal hayata katılımına önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

Program kapsamında açılan yıl sonu sergisinde kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları, giyim, nakış ve çeşitli branşlardaki çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek vererek ortaya çıkardıkları eserleri inceleme fırsatı buldu.

Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini takdim ederek kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmalarını yakından inceledi. Aslan, kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sergi, davetlilerin stantları gezerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi almasının ardından sona erdi. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında açılan sergi, vatandaşlardan da ilgi gördü.

Programa İlçe Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, daire amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Türkeli'de kursiyerlerin bir yıllık emeği görücüye çıktı - Son Dakika

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