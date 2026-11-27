Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Abdaloğlu köyünde çiftçilere yönelik Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Bakımı Kursu başladı. Bu kursla hayvancılık faaliyetlerinde bilgi ve becerilerin artırılması, üretimin daha bilinçli ve verimli yapılması amaçlanıyor.

Abdaloğlu köyünde vatandaşlara yönelik Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Bakımı Kursu, Gerze Şehit Aslan Eren Halk Eğitimi Merkezi ile Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi.

Köy evinde verilen eğitimlerle katılımcıların büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve bakımı konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Kurs çerçevesinde çiftçilerin hayvancılık alanında daha bilinçli davranmaları, üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve doğru yetiştiricilik yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Eğitim faaliyetlerinin köylere ulaştırılmasının kırsal kalkınmaya ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine önemli katkı sunması bekleniyor.

Yetkililer, kursun açılmasında emeği geçen kurumlara, eğiticilere ve eğitime katılan çiftçilere teşekkür edip kursun hayırlı ve verimli olmasını diledi.