Sinop Üniversitesi öğrencileri lakerdanın 3 bin yıllık hikayesini uygulamalı öğrendi - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi öğrencileri lakerdanın 3 bin yıllık hikayesini uygulamalı öğrendi

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Sinop Üniversitesi öğrencileri lakerdanın 3 bin yıllık hikayesini uygulamalı öğrendi
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Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerine Dünya Mutfakları dersi kapsamında lakerda uygulamalı eğitimle tanıtıldı. Eğitimde öğrenciler, 3 bin yıllık lakerdanın tarihçesi, püf noktaları ve hazırlanışını öğrenerek teknik detayları tecrübe etti.

Sinop'un en önemli coğrafi ve gastronomi simgelerinden biri olan lakerda, Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerine düzenlenen uygulamalı eğitimle tanıtıldı.

Dünya Mutfakları dersi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Öğr. Gör. Mesut Mehmet Demirel tarafından öğrencilere 3 bin yıllık geçmişe sahip lakerdanın tarihçesi, püf noktaları ve hazırlanış aşamaları ayrıntılı şekilde aktarıldı. Uygulamalı mutfak eğitiminde öğrenciler, lakerda yapımında dikkat edilmesi gereken teknik detayları bizzat tecrübe etti.

Geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen eğitim sayesinde geleceğin şef adayları, Sinop'un zengin gastronomi mirasını yakından tanıyarak mesleki deneyim kazandı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEğitimDünyaGerzeSon Dakika

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