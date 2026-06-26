Şırnak\'ta 152 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Şırnak'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 152 bin 312 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. Kent genelindeki 730 okulda görev yapan 8 bin 987 öğretmen, bir eğitim yılını daha tamamlamanın heyecanını yaşadı.

Karne dağıtım programı, Orhan Uysal Ortaokulunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ekici, özellikle "Onur", "Takdir" ve "Teşekkür" belgesi almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek yaz tatilini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Karne töreninin ardından açıklamalarda bulunan Vali Ekici, Şırnak'ın eğitimde her geçen yıl daha başarılı bir noktaya ulaştığını belirterek, "Bu yıl bursluluk sınavında tam puan alan öğrencilerimiz oldu. Aynı şekilde LGS ve YKS'de de başarılı sonuçlar bekliyoruz. Eğitim camiamızın ortaya koyduğu emeklerin karşılığını almaya başladık" dedi.

Yıl boyunca öğrencilerin akademik gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen Şafak Projesinin önemli katkılar sunduğunu ifade eden Vali Ekici, öğretmenlerin aile ziyaretleriyle eğitim sürecini okulun dışına da taşıdığını söyledi. Yaz tatilinde öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması gerektiğini vurgulayan Vali Ekici, "Okulların kapanmasıyla birlikte yaz okullarımız başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün düzenlediği kursların yanı sıra Kur'an kursları da devam edecek. Çocuklarımızın bol bol kitap okuyarak ve sosyal-kültürel faaliyetlere katılarak tatillerini değerlendirmelerini istiyoruz. Valilik olarak bu süreçte tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karne törenine Belediye Başkan Vekili Şemsettin Barış, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak katıldı. - ŞIRNAK