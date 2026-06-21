Şırnak'ta Polis, Sınav İçin Öğrencileri Kurtardı - Son Dakika
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Şırnak'ta Polis, Sınav İçin Öğrencileri Kurtardı

21.06.2026 11:43
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Şırnak'ta YKS AYT sınavına geç kalma riski bulunan 12 öğrenci, polis ekiplerince zamanında ulaştırıldı.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanının yaşandığı Şırnak'ta polis ekipleri, sınava dakikalar kala yollara düştü. Zamanla yarışan ekipler, geç kalma riski bulunan 12 öğrenciyi sınav merkezlerine ulaştırdı.

Şırnak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sırasında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava yetişememe riski bulunan öğrenciler için seferber oldu. Bugün gerçekleştirilen AYT oturumunda il genelinde 42 okulda toplam 12 bin 229 öğrenci sınava katılırken, sınav öncesinde zamanla yarışan polis ekipleri, yardım talebinde bulunan öğrencileri ekip araçlarına alarak sınav merkezlerine ulaştırdı. Kent genelinde oluşturulan trafik ve asayiş ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sınava dakikalar kala yaşanan telaşta devreye giren ekipler, güzergahlarda hızlı şekilde hareket ederek geç kalma ihtimali bulunan 12 öğrenciyi sınav salonlarına zamanında yetiştirmeyi başardı. Dakikaların bile büyük önem taşıdığı sınav sabahında polis ekiplerinin özverili çalışması vatandaşlardan da takdir topladı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, AYT oturumunun il genelinde huzur ve güven içerisinde devam ettiği belirtilerek, sınava geç kalma ihtimali bulunan 12 öğrencinin ekipler tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldığı ifade edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Şırnak'ta Polis, Sınav İçin Öğrencileri Kurtardı - Son Dakika

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