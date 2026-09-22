Sivas’ta ilköğretim haftası kutlandı

Sivas'ta okulların açılmasının ardından bir çok okulda ilköğretim haftası nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi. Programlarda öğrenciler şiir okuyarak çeşitli gösterilerle beğeni topladı.

Sivas'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla Şehit Hakan Yurtoğlu İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program öğrencilerin bir birinden farklı gösterileriyle devam etti.

Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, geleceğin kapılarını aralamak, bilgiye olan yolculuğu hep birlikte sürdürmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Eğitim sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda eleştirel düşünmeyi, inovatif, dayanışmayı ve kendimizi sürekli geliştirmeyi de kapsayan bir süreçtir. Şüphesiz eğitim, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Nitelikli insan gücüne sahip toplumlar ilerler, dünyada söz sahibi olurlar. Bu anlayışla devletimiz, evlatlarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bizler de ilimizde eğitimde kaliteyi yükseltmek ve çocuklarımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Sivas olarak bu büyük dönüşümün dışında değil, tam merkezinde olmayı hedeflediklerini belirten Vali Şimşek, "Çocuklarımızın yalnızca sınavlarda başarılı olmalarını değil; düşünen, sorgulayan, üreten, bilim ve teknolojiye ilgi duyan, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bunun için okullarımızın fiziki imkanlarından öğretmenlerimizin mesleki gelişimine, bilim ve teknoloji çalışmalarından sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere kadar eğitimin bütün alanlarında ortak bir anlayışla çalışıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin eğitimde yükselen başarı grafiğinde Sivas'ın da güçlü bir yeri olacak; bugün attığımız her adım, çocuklarımızın ve şehrimizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olacaktır." şeklinde konuştu.

Sivas'ın, fiziki altyapı olarak ülkemizin en önde gelen illerinden biri konumunda olduğunu söyleyen Vali Şimşek, "Bu gücümüzü daha da artırmak için elbette çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan fiziki olarak ömrünü tamamlamış okullarımızı yıkarak yenilerini inşa ediyor, bir yandan da nüfus projeksiyonlarımıza göre yeni okulları şehrimize kazandırıyoruz. Son iki yıl içerisinde 18 okulumuzu tamamladık ve eğitime açtık. Şu an 13 okulumuzun da inşaat ve ihale işlemleri sürüyor. İnşallah yapılan tüm bu yatırımlar sayesinde hedefimiz; öğrencilerimizi daha modern ve donanımlı okullarımızda, özgüvenli, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine uygun bireyler olarak yetiştirmektir" dedi.

Konuşmasında öğretmenlere de seslenen Vali Şimşek, "Sizler, ülkemizin yarınlarını inşa eden mimarlarımızsınız. Öğrencilerimize yalnızca bilgi aktarmıyor, aynı zamanda onların karakterini, değerlerini ve hayata bakışını şekillendiriyorsunuz. Bugün karşılaştığınız her zorluk, sizlerin yetiştirdiği nesiller sayesinde aşılacaktır. Bu nedenle, gösterdiğiniz her gayretin, ülkemizin geleceğine yapılmış kalıcı bir yatırım olduğuna yürekten inanıyorum. Hep birlikte çalışarak, Sivas'ımızı ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza olan inancım tamdır" diye konuştu.

Velilere de büyük pay düştüğünü vurgulayan Vali Şimşek, "Bizlerle olan iş birliğiniz ve çocuklarınıza verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin başarısında en büyük pay, ailelerin gösterdiği sevgi, ilgi ve destektir. Bu kapsamda; pozitif bilimler ışığında, milli ve manevi değerlerle birlikte çocuklarımızı geleceğe hazırlamak şüphesiz hepimizin ortak görevidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın her birinin; ülkemize faydalı, iyi bir insan olarak yetişmesi için hep birlikte çalışacağımıza olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın İlköğretim Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm öğrencilerimize kazasız, belasız ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından program, öğrencilerin hazırladığı şiir ve gösterilerle devam etti.

Vali Şimşek ve beraberindekiler, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Şimşek, eğitim hayatlarında başarılar diledi. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasına geçen Vali Şimşek, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.