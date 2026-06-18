Sivas'ta Kütüphane Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Sivas'ta Kütüphane Verileri Açıklandı

Sivas\'ta Kütüphane Verileri Açıklandı
18.06.2026 13:48
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TÜİK, Sivas'taki kütüphanelerin istatistiklerini yayımladı; üye sayısı artarken yararlanma düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini yayımladı.

Buna göre Sivas'ta bulunan halk kütüphanesi sayısı 23, bu kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısı ise 462 bin 727 olarak tespit edildi.

Sivas'ta kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı 2023 yılında 1 milyon 32 bin 963 kişi iken 2024'te 951 bin 961 kişiye, 2025 yılında da 877 bin 251 kişiye düştü.

Kütüphanelere üye sayısı arttı

Sivas'ta 2023 yılında kütüphanelere üye olan kişi sayısı 125 bin 349 iken 2024'te 134 bin 328'e, 2025 yılında ise 146 bin 598'e yükseldi. Kentte geçtiğimiz yıl kütüphanelerden ödünç verilen materyal sayısı 107 bin 81 olarak tespit edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eğitim, Kültür, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sivas'ta Kütüphane Verileri Açıklandı - Son Dakika

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