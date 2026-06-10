Siverek'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Siverek'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği

Siverek\'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği
10.06.2026 10:14
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Siverek'te düzenlenen etkinlikte kursiyerlerin eserleri sergilendi, gösteriler yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde program gerçekleştirildi.

Siverek Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan program, Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Siverek Kaymakamı Salih Sak, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler sergilendi. El sanatlarından giyim üretimine, ahşap işlemeciliğinden resim çalışmalarına kadar birçok alanda hazırlanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Protokol üyeleri stantları tek tek dolaşarak kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı ürünleri inceleyen davetliler, ortaya konulan çalışmaların hem mesleki gelişime hem de sosyal hayata önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Gün boyunca devam eden etkinliklerde kursiyerlerin hazırladığı çeşitli gösteriler ve uygulamalı çalışmalar da katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Program sonunda emeği geçen öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür edilerek hatıra fotoğrafları çekildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Siverek'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği - Son Dakika

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