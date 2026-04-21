Sivrihisar Lisesi Öğrencileri UKEK 2026\'da Başarıyla Sunum Yaptı

Sivrihisar Nurbiye Gülerce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Baran Yiğit ve Murat Özayvaz, uluslararası düzeyde düzenlenen önemli bir akademik etkinlik olan Uluslararası Kapsayıcı Eğitim Kongresi (UKEK 2026) kapsamında okul adına hazırlanan bildiriyi başarıyla sundu.

Kongre, kapsayıcı eğitim alanında güncel araştırmaların paylaşılmasına ve bilimsel etkileşimin güçlenmesine katkı sunan uluslararası bir platform niteliği taşıdı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen kongrenin 18 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen oturumunda, "Mesleki Ortaöğretimde Engelli Bakımı Ders Kitabının Kapsayıcı Eğitim Bağlamında İncelenmesi: Söylem ve Evrensel Tasarım Temelli Bir Doküman Analizi" başlıklı bildiri; Tarih öğretmeni Oğuzhan Sakarya, 11/B sınıfı öğrencilerimiz Baran Yiğit ve Murat Özayvaz tarafından sunuldu. Bu katılım, okul açısından yalnızca bir kongre temsili değil; öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik sunum hazırlama ve bilimsel bir ortamda kendilerini ifade etme becerilerini ortaya koymaları bakımından da önemli bir kazanım oldu. Özellikle Baran Yiğit ve Murat Özayvaz'ın, uluslararası nitelik taşıyan bir sempozyumda bildiri sunmaları, öğrencilerin akademik gelişimi ve özgüveni açısından gurur verici bir başarı olarak öne çıktı. Sempozyum kapsamında İstanbul'un tarihi değere sahip mekanlarına gezi düzenlendi.

Kurul Başkanı Güven'den teşekkür

Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Gülçin Güven; öğrencilerin sunumunun ardından yaptığı değerlendirmede, lise düzeyinde olup böylesine akademik bir hazırlık ve sunum yeterliği gösteren öğrencilerle karşılaşmanın kendisinde hem hayret, hem de büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirtti. Baran Yiğit ve Murat Özayvaz'ın ortaya koyduğu akademik performansın son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Güven, öğrencileri bu motivasyon, disiplin ve araştırma isteğiyle yollarına devam ettikleri sürece akademik anlamda önlerinin çok açık olduğunu ifade etti. Gençlerin ortaya koyduğu azim, çalışkanlık ve bilimsel ciddiyetin geleceğe dair en güçlü umut kaynaklarından biri olduğunu belirten Güven, bu nitelikli duruşun kendisinde büyük bir gurur ve mutluluk oluşturduğunu dile getirerek öğrencileri tebrik etti. - ESKİŞEHİR