Soma'da Orman Yangınları Eğitimi - Son Dakika
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Soma'da Orman Yangınları Eğitimi

Soma\'da Orman Yangınları Eğitimi
16.06.2026 17:04
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Soma'da öğretmenlere orman yangınlarıyla ilgili farkındalık eğitimi verildi, toplumsal bilinç artırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde öğretmenlere yönelik düzenlenen Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi'nde, yangınların önlenmesi, kriz anında doğru müdahale yöntemleri ve alınması gereken tedbirler anlatıldı. Eğitimle öğretmenlerin edindikleri bilgileri öğrencilerine aktararak toplum genelinde farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde, artan orman yangını risklerine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla öğretmenlere yönelik "Orman Yangınları Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Soma Kaymakamlığı'nın olurlarıyla Soma Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programına ilçede görev yapan çok sayıda öğretmen katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Soma Orman İşletme Müdürü Oktay Atalay Dikmen, ormanların korunmasının önemine dikkat çekerek, yangınlara karşı erken müdahalenin hayati rol oynadığını vurguladı.

Eğitim kapsamında İş Güvenliği Uzmanı Fatih Özgüner tarafından iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme yapılırken, Orman Mühendisi Mustafa Bilgin ise orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınları önleme yöntemleri ve yangın anında yapılması gereken ilk müdahaleler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

Programın son bölümünde öğretmenlere yangın riskleri, alınması gereken önlemler ve kriz anlarında doğru davranış biçimleri interaktif yöntemlerle anlatıldı. Eğitimin, öğretmenlerin edindikleri bilgileri öğrencileriyle paylaşmaları sayesinde daha geniş kitlelere ulaşarak yangınlara karşı toplumsal bilinç oluşturmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan yangın tehlikesine karşı vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Soma'da Orman Yangınları Eğitimi - Son Dakika

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