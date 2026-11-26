Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu, ilkokul öğrencilerine erken yaşta iş güvenliği bilinci kazandırmayı amaçlayan projesiyle Kanada'da düzenlenen uluslararası organizasyonda büyük ödüle layık görüldü. 5 kıta ve 15 ülkeden projelerin yarıştığı ISSA Madencilik VISION ZERO 2026 Ödülleri'nde birincilik elde eden Soma MYO, şimdi de Nisan 2027'de Senegal'de düzenlenecek küresel ödül törenine hazırlanıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Soma Meslek Yüksekokulu, iş sağlığı ve güvenliği alanında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası başarı elde etti. Kanada'nın Saskatoon kentinde düzenlenen 2026 ISSA Madencilik Güvenliği Konferansı kapsamında ilk kez verilen ISSA Madencilik VISION ZERO Ödülleri'nde Soma MYO, "Genç İşçiler - Gelecek Nesiller" kategorisinin büyük ödülünü kazandı.

ISSA Madencilik Başkanı Kevin Mooney'nin verdiği bilgilere göre, 5 kıta ve 15 ülkeden çok sayıda ekibin katıldığı organizasyonda, madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmeyi ve çalışanların refahını artırmayı amaçlayan projeler beş ayrı kategoride değerlendirildi.

İlkokul öğrencilerine iş güvenliği bilinci kazandırılacak

Uluslararası jürinin değerlendirmesi sonucunda ödüle layık görülen Soma MYO projesiyle, gelecekte madencilik sektöründe mühendis, tekniker ve yönetici olarak görev alabilecek ilkokul öğrencilerine erken yaşta iş güvenliği bilinci kazandırılması hedefleniyor.

Çocukların çalışma hayatına başlamadan önce VISION ZERO Stratejisi'nin "7 Altın Kural" ilkelerini benimsemelerini amaçlayan proje, tasarımı ve uzun vadeli vizyonuyla uluslararası jürinin takdirini topladı. Eğitim ile sanayi arasında kurulan iş birliğinin daha güvenli çalışma ortamları oluşturulmasına katkı sağlayacak örnek bir model olduğu vurgulandı.

Projenin hayata geçirilmesine sağladıkları katkılardan dolayı Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediye Başkanlığı'na da teşekkür edildi.

Soma yeraltı eğitim ocağı da öne çıktı

Ödül değerlendirmesinde MCBÜ Soma MYO tarafından yürütülen "Soma Yeraltı Eğitim Ocağı" projesi de dikkat çekti. VISION ZERO Stratejisi'nin 7 Altın Kuralı doğrultusunda geliştirilen proje, Soma kömür havzasının ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Akademik araştırmalar, yönetim kademeleri ve saha çalışanları arasındaki bilgi ve uygulama boşluğunu kapatmayı hedefleyen çalışma, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kalıcı bir önleme kültürü oluşturulmasına katkı sunuyor.

Demir Export AŞ ve Vehbi Koç Vakfı'nın destekleriyle, MCBÜ Soma Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen Soma Yeraltı Eğitim Ocağı, eğitim ve uygulamayı bir araya getiren örnek çalışmalar arasında gösteriliyor.

Ödül, Rektör Kibar'a takdim edildi

Kanada'nın Saskatoon kentinde düzenlenen törende MCBÜ Soma MYO adına ödülü, eski ISSA Madencilik Başkanı ve ISSA Vision Zero Yönlendirme Komitesi Başkanı Helmut Ehnes teslim aldı. Türkiye'ye getirilen ödül, Ehnes ve ISSA Mining Türkiye Sorumlusu Nevzat Bağlı tarafından Ankara'da düzenlenen buluşmada MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile Soma MYO Müdürü Doç. Dr. Ayla Tekin'e takdim edildi.

Kanada'daki törene katılamayan ekip adına ödülü Türkiye'ye getiren Helmut Ehnes'e uluslararası iş birliğine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Rektör Kibar, sürecin koordinasyonuna katkı sunan Nevzat Bağlı'ya da teşekkürlerini iletti.

Soma MYO yönetimini ve akademik kadrosunu uluslararası başarılarından dolayı tebrik eden Kibar, üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmaya yönelik toplumsal katkı odaklı çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Yeni hedef: Senegal'de küresel küresel ödül

Kanada'da elde edilen başarının ardından Soma MYO'nun yeni hedefi de belli oldu. Meslek yüksekokulu, Nisan 2027'de Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenecek 24. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kapsamında verilecek VISION ZERO Küresel Ödülü'ne aday gösterildi.

Soma MYO, madencilik sektöründe güvenli çalışma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik projeleriyle uluslararası alandaki başarısını bu kez küresel ölçekte sürdürmeyi hedefliyor.