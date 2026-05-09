Sporla Gururlu Veda: Mahmut Kipici

09.05.2026 09:46
Mahmut Kipici, 20 yılın ardından okuluna il ve bölge şampiyonluklarıyla veda etti.

Van Fevzi Geyik Ortaokulu'nda yaklaşık 20 yıldır görev yapan ve çok sayıda sporcu yetiştiren müdür yardımcısı Mahmut Kipici, tayin dönemi öncesinde elde edilen il ve bölge şampiyonluklarıyla okuluna gururla veda ediyor.

Van Fevzi Geyik Ortaokulu'nda 2007 yılından bu yana görev yapan ve spordan sorumlu müdür yardımcılığı görevini yürüten Mahmut Kipici, tayin dönemine girdi. Yaklaşık 20 yıllık görev süresi boyunca yüzlerce öğrenciyi spora kazandıran ve okulun ismini spor camiasında markalaştıran Kipici, veda yılında da geleneği bozmadı. Kipici rehberliğinde hazırlanan öğrenciler, katıldıkları son müsabakalarda il ve bölge birincilikleri elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

"Sporun acısı geçicidir, gurur kalıcıdır"

Veda sürecine ilişkin konuşan Kipici, sporun öğrenci gelişimindeki önemli etkileri olduğunu belirtti. Sporun acısının geçici olduğunu ve gurur kalıcı olduğunu ifade eden Kirpici, "20 yıldır bu okulda disiplin sorunlarını en aza indirmek için öğrencilerimizin sporla uğraşmalarını sağladık. Vücut güçlendiğinde beynin de özgürleşeceğini düşünüyorum. Bu başarıların en büyük kaynağı iyi bir ekiple çalışmaktan geçiyor. Okulumuzda tam bir aile ortamı var" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılında başarısını zirveye taşıyan okul; futsal, kriket, ragbi, judo ve jimnastik başta olmak üzere toplam 8 spor dalında kenti Bölge ve Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazandı. 20 yıllık mesaisini şampiyonluk kupalarıyla noktalayan Kipici, okul müdürü Veysel Aslan, müdür yardımcısı Zafer Koç ve öğretmen arkadaşlarına teşekkür ederek, "Başta Van Valimiz Ozan Balcı'ya, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma, velilerimize ve öğrencilerime teşekkür ederim, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

