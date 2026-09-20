SUBÜ\'de 2026-2027 Güz Yarıyılı İlk Ders etkinlikleriyle başladı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı, fakülte ve meslek yüksekokullarında düzenlenen "İlk Ders" etkinlikleriyle başladı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı programlarda öğrencilere kariyer planlaması, teknoloji, savunma sanayisi ve üretim süreçlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Lisans düzeyinde Teknoloji Fakültesi'nde gerçekleştirilen ilk ders programına Kaizen Institute Turkey Genel Müdürü Dr. Muhsin Güneşlik konuk oldu. Güneşlik, "Toyota (Kaizen) Tarzı Yönetim ve Üniversite Hayatına Uygulanması" başlıklı sunumunda zaman yönetimi, kariyer planlaması ve sürekli iyileştirme süreçlerini anlattı. Turizm Fakültesi'ndeki etkinlikte Dekan Prof. Dr. Serkan Şengül turizm sektörünün mevcut durumu ve akreditasyon çalışmaları hakkında sunum yaparken; Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan Prof. Dr. Feride Taşkan Yılmaz moderatörlüğünde ilçe protokolü öğrencilerle bir araya gelerek kamu hizmetleri ve sosyal yaşam konularını ele aldı. Yabancı Diller Yüksekokulu'nda ise Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gürler ve akademisyenler öğrencilere akademik süreçler, sınav yönetmelikleri ve ders işleyişleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ön lisans programlarında sektör buluşmaları

Denizcilik MYO'da Kocaali Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ve Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü öğrencilerle bir araya geldi. Hendek MYO'da Savunma Sanayii Teknolojileri (SSTEK) Genel Müdürü Suat Baylan savunma sanayisindeki fırsatları anlatırken, Makine ve Metal Teknolojileri ile Elektronik ve Otomasyon bölümlerinde kaynak teknolojileri ve yapay zeka konuları işlendi. Kaynarca S.S. MYO, Geyve MYO, Sapanca Turizm MYO ve Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO'da düzenlenen programlarda da akademisyenler ve sektör temsilcileri, öğrencilere ders içerikleri, staj imkanları ve mesleki gelişim süreçleri hakkında bilgi vererek yöneltilen soruları yanıtladı.