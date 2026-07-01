SUBÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen 'SUBÜ Mobil' uygulaması, mobil marketlerde yerini aldı. Öğrenciler ders programından not durumuna, yemekhane QR geçişinden Unikart bakiye sorgulamaya kadar tüm işlemleri SUBÜ Mobil ile yapabilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde bir yeniliği daha hayata geçirdi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, öğrencilerin akademik ve sosyal kampüs hizmetlerine her yerden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişmesini sağlayacak olan resmi 'SUBÜ Mobil' uygulaması kullanıma sunuldu. Mobil market üzerinden 'SUBÜ Mobil' araması yaparak uygulamayı ücretsiz bir şekilde akıllı telefonlarına indirebiliyor. Hem Android hem de iOS platformları için eş zamanlı olarak yayınlanan uygulama, öğrenci dostu arayüzü ve entegre sistemleriyle öne çıkıyor. Öğrenciler mevcut Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) kullanıcı adı ve şifreleriyle doğrudan giriş yapabildikleri uygulama üzerinden; haftalık ders programı, alınan dersler, ders detayları, not dökümleri ve transkript bilgilerini anlık olarak görüntüleyebiliyor. Ayrıca Unikart bakiyelerini uygulama üzerinden sorgulayabiliyor ve yemekhane geçişlerinde cüzdan ya da kart taşımaya gerek kalmaksızın 'QR Kod' ile hızlı geçiş özelliğini kullanabiliyor. - SAKARYA