Talas'ta Yeni Yurt İnşaatına Başlandı
Talas'ta 3 bin kişilik öğrenci yurdunun tamamlanmasının ardından 4 bin kişilik yeni yurt yapılacak.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Talas'ta yapımı tamamlanan 3 bin kişilik öğrenci yurdunda incelemelerde bulunarak, yurdun son durumu ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle öğrencilerimizin barınma ihtiyacına önemli katkı sağlayacak olan 3 bin kişilik yurdun, 2026 - 2027 eğitim öğretim yılında hizmete alınması planlanıyor. İncelemeler sırasında önemli bir müjdeyi de paylaşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Talas'a kazandırılacak 4 bin kişilik yeni öğrenci yurdunun yapımına başlandığını açıkladı. Böylece Talas'ta 3 bin kişilik bir öğrenci yurdu tamamlanırken, 4 bin kişilik yeni bir yurdun da yapımına başlanmış oldu.
Yeni yatırımlarla birlikte öğrencilerin güvenli, konforlu ve modern ortamlarda barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve Talas'taki yurt kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.
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