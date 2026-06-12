Tavşanlı'da okulda hayır çarşısı düzenlendi - Son Dakika
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Tavşanlı'da okulda hayır çarşısı düzenlendi

Tavşanlı\'da okulda hayır çarşısı düzenlendi
12.06.2026 11:01  Güncelleme: 11:04
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Dağçeşme İlkokulu'nun ihtiyaçları için düzenlenen hayır çarşısı, üçüncü kez mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Etkinlik, yerel yönetim ve iş dünyasının desteğiyle okul ve mahalle dayanışmasını güçlendiriyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dağçeşme Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde, Dağçeşme İlkokulu'nun ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen hayır çarşısı üçüncü kez kapılarını açtı.

Dağçeşme İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe yerel yönetim ve iş dünyasından da destek geldi. Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz ile TAGTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Yüce, etkinlik alanını ziyaret ederek, okul yönetimi, veliler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler kapsamında gerçekleştirilen bu katılım, mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dağçeşme Mahallesi Muhtarı ve Dağçeşme Okul Aile Birliği Başkanı Bayram Arslan, organizasyonun artık bir gelenek haline geldiğini vurguladı. İki yıldır Okul Aile Birliği Başkanlığı görevini de yürüttüğünü belirten Muhtar Arslan, "Üç yıl önce başlattığımız bu etkinliği geleneksel hale getirdik. Vatandaşlarımızın ve velilerimizin yoğun katılımı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu organizasyon hem okulumuzun ihtiyaçlarına önemli bir katkı sunuyor hem de mahalle sakinlerimizin sosyal bir ortamda bir araya gelmesine vesile oluyor. Muhtarlığımızla başlayan bu süreci, okul birliğindeki görevimle birlikte kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.

Etkinliğin mahalle kültürüne büyük değer kattığını ifade eden Arslan, "Katılımın her sene daha da artması bizi motive ediyor. Elde edilen gelirler doğrudan okulumuzun ihtiyaçları için kullanılıyor. Mahallemize ve okulumuza destek veren, emeği geçen başta belediye yetkililerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Dağçeşme Mahallesi sakinleri de bu tür etkinliklerin mahalledeki dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu belirterek, organizasyonun her yıl üzerine koyarak devam etmesini istediklerini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tavşanlı, Kütahya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tavşanlı'da okulda hayır çarşısı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Aydın Hüseyin Aydın:
    bu tür hayır çarşılarının ne kadar önemli olduğunu bir veli olarak ben çok iyi biliyorum çünkü okulların ihtiyaçları çok fazla ve devlet yetişmiyor işte böyle komşularımız bir araya gelip bir birilerine yardım ediyo çocuklarımız için birde mahallede dostluk bağları güçlenişi oluyo çok güzel bir şey söyleyeyim 0 0 Yanıtla
  • Hasan Serkan Altas Hasan Serkan Altas:
    çok güzel bir şey, insanlar bir araya geliyor, okula yardım ediyor, belediyede destek veriyor, bu tür etkinliklerin artması lazım 0 0 Yanıtla
  • Yakup Tahtacı Yakup Tahtacı:
    üçüncü kez yapılması güzel de bu kadar da abartılmış bir haber midir bilemiyorum ama neyse yine de mahalle dayanışması önemli tabii 0 0 Yanıtla
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