Tavşanlı\'da okulda hayır çarşısı düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Dağçeşme Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde, Dağçeşme İlkokulu'nun ihtiyaçlarına katkı sağlamak ve mahalle sakinleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen hayır çarşısı üçüncü kez kapılarını açtı.

Dağçeşme İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe yerel yönetim ve iş dünyasından da destek geldi. Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Aziz Solmaz ile TAGTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Yüce, etkinlik alanını ziyaret ederek, okul yönetimi, veliler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler kapsamında gerçekleştirilen bu katılım, mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Dağçeşme Mahallesi Muhtarı ve Dağçeşme Okul Aile Birliği Başkanı Bayram Arslan, organizasyonun artık bir gelenek haline geldiğini vurguladı. İki yıldır Okul Aile Birliği Başkanlığı görevini de yürüttüğünü belirten Muhtar Arslan, "Üç yıl önce başlattığımız bu etkinliği geleneksel hale getirdik. Vatandaşlarımızın ve velilerimizin yoğun katılımı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu organizasyon hem okulumuzun ihtiyaçlarına önemli bir katkı sunuyor hem de mahalle sakinlerimizin sosyal bir ortamda bir araya gelmesine vesile oluyor. Muhtarlığımızla başlayan bu süreci, okul birliğindeki görevimle birlikte kararlılıkla devam ettiriyoruz" dedi.

Etkinliğin mahalle kültürüne büyük değer kattığını ifade eden Arslan, "Katılımın her sene daha da artması bizi motive ediyor. Elde edilen gelirler doğrudan okulumuzun ihtiyaçları için kullanılıyor. Mahallemize ve okulumuza destek veren, emeği geçen başta belediye yetkililerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Dağçeşme Mahallesi sakinleri de bu tür etkinliklerin mahalledeki dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu belirterek, organizasyonun her yıl üzerine koyarak devam etmesini istediklerini ifade ettiler. - KÜTAHYA