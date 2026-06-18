Tavşanlı\'da Sağlık ve Teknoloji kongresi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen "1. Ulusal Multidisipliner Sağlık Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen kongre, bilimsel etkinlikler ve sunumlarla göz doldurdu. Programın açılış konuşmasını Kongre Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Büşra Terzioğlu yaptı. Ardından kürsüye çıkan Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Sanver, kongrenin önemine değinen bir konuşma gerçekleştirdi.

Sağlık hizmetleri ve teknolojileri alanında çok sayıda branşı bir araya getiren kongrede, alanında uzman kıymetli akademisyenler sunum ve konuşmalarıyla sektörel ve bilimsel gelişmeleri aktardı. Kongrede sadece akademisyenler değil, öğrenciler de hazırladıkları poster ve bildirilerle aktif rol alarak bilimsel çalışmalara katkı sundu.

Kongre sonrasında yüksekokul yönetiminden yapılan açıklamada, "1. Ulusal Multidisipliner Sağlık Hizmetleri ve Teknolojileri Kongresi'ne katılarak değer katan tüm akademisyenlerimize, sunumlarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimize ve organizasyonun eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun emek harcayan tüm personelimize teşekkür ederiz" denildi. - KÜTAHYA