TEDx EBYÜ Etkinliği Gerçekleşti

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TEDx EBYÜ etkinliği, farklı alanlardan konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ile rektör yardımcıları ve akademik yöneticiler katıldı. Etkinlikte Prof. Dr. Akın Levent'in yanı sıra Dr. Kamil Bayar, Dr. Mehmet Karav, Psk. Kaan Üçyıldız, Ayşenur Sena Tarakçı, Bengü Karakurt ve Hakan Altunbaş konuşmacı olarak yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, bu yılın temasının "ayna" olduğunu belirterek, bireyin yalnızca dış dünyaya değil kendi iç dünyasına da yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğin katılımcılara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Levent, hayat tecrübelerinden örnekler paylaşarak, başarıya giden yolda sabır, azim ve kararlılığın önemine dikkati çekti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Levent, "Çalışmaktan asla geri durmayın, kendinizi sürekli geliştirin ve hayatın zorlukları karşısında kararlılıkla ilerleyin." ifadelerini kullandı.

Gün boyunca süren program, farklı konuşmacıların sunumlarıyla devam etti. Etkinliğin sonunda konuşmacılara plaketleri Genel Sekreter Prof. Dr. Cihat Özgenel tarafından takdim edildi.

Program, sürpriz hediye çekilişiyle sona erdi. - ERZİNCAN