TEDx EBYÜ Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEDx EBYÜ Etkinliği Gerçekleşti
21.04.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen TEDx EBYÜ etkinliğinde konuşmacılar bireysel gelişim üzerine bilgi verdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TEDx EBYÜ etkinliği, farklı alanlardan konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ile rektör yardımcıları ve akademik yöneticiler katıldı. Etkinlikte Prof. Dr. Akın Levent'in yanı sıra Dr. Kamil Bayar, Dr. Mehmet Karav, Psk. Kaan Üçyıldız, Ayşenur Sena Tarakçı, Bengü Karakurt ve Hakan Altunbaş konuşmacı olarak yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, bu yılın temasının "ayna" olduğunu belirterek, bireyin yalnızca dış dünyaya değil kendi iç dünyasına da yönelmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliğin katılımcılara farklı bakış açıları kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Levent, hayat tecrübelerinden örnekler paylaşarak, başarıya giden yolda sabır, azim ve kararlılığın önemine dikkati çekti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Levent, "Çalışmaktan asla geri durmayın, kendinizi sürekli geliştirin ve hayatın zorlukları karşısında kararlılıkla ilerleyin." ifadelerini kullandı.

Gün boyunca süren program, farklı konuşmacıların sunumlarıyla devam etti. Etkinliğin sonunda konuşmacılara plaketleri Genel Sekreter Prof. Dr. Cihat Özgenel tarafından takdim edildi.

Program, sürpriz hediye çekilişiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 09:22:26. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.