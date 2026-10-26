Tekirdağ AFAD eğitmenleri, Aile ve Sosyal Hizmetler personeline afet eğitimi verdi - Son Dakika
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Tekirdağ AFAD eğitmenleri, Aile ve Sosyal Hizmetler personeline afet eğitimi verdi

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Tekirdağ AFAD eğitmenleri, Aile ve Sosyal Hizmetler personeline afet eğitimi verdi
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Tekirdağ AFAD eğitmenleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi verdi. 22 Ekim 2026'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılan eğitimde ilk 72 saatin önemine dikkat çekildi.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik afet ve acil durum farkındalık eğitimi düzenlendi.

22 Ekim 2026 tarihinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında afet türleri, afetlerin insanlar ve yaşam alanları üzerindeki etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi ele alındı. Ayrıca afet sonrası ilk 72 saatin önemi vurgulanarak bu süreçte bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlık yapmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Afet anında panik yapılmadan hareket edilmesi, doğru davranış biçimlerinin bilinmesi ve önceden alınan tedbirlerin can kayıplarını ve olası zararları azaltmadaki rolü üzerinde durulan eğitimde, katılımcıların afet bilincinin artırılması hedeflendi.

Eğitim, personelin afet ve acil durumlara karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olması amacıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Yahya Kemal BeyatlıTekirdağGüncelEğitimAFADSon Dakika

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