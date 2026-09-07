Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 1. sınıf öğrencilerine okul çantası dağıtmaya başladı - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 1. sınıf öğrencilerine okul çantası dağıtmaya başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 1. sınıf öğrencilerine okul çantası dağıtmaya başladı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocuklarına okul çantası ve kırtasiye seti desteği vermeye başladı. Belediye ekipleri malzemeleri ailelerin adreslerine teslim ederken, desteğin ilerleyen süreçte diğer öğrencileri de kapsayacağı belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik okul çantası ve kırtasiye seti desteği vermeye başladı.

İlk etapta ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemeleri, belediye ekipleri tarafından ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Desteğin ilerleyen süreçte diğer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini de kapsayacağı belirtildi. Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanırken, yeni eğitim dönemi öncesinde ailelerin kırtasiye masraflarının da azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 1. sınıf öğrencilerine okul çantası dağıtmaya başladı - Son Dakika

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