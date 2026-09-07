Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 1. sınıf öğrencilerine okul çantası dağıtmaya başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik okul çantası ve kırtasiye seti desteği vermeye başladı.

İlk etapta ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemeleri, belediye ekipleri tarafından ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Desteğin ilerleyen süreçte diğer ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini de kapsayacağı belirtildi. Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma ile öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanırken, yeni eğitim dönemi öncesinde ailelerin kırtasiye masraflarının da azaltılması hedefleniyor.