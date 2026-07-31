Tekirdağ Büyükşehir’den YKS tercih döneminde ücretsiz danışmanlık desteği - Son Dakika
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Tekirdağ Büyükşehir’den YKS tercih döneminde ücretsiz danışmanlık desteği

Tekirdağ Büyükşehir’den YKS tercih döneminde ücretsiz danışmanlık desteği
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Genç Akademi kapsamında üniversiteye hazırlık sürecinde destek verdiği 12. sınıf öğrencilerini, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde de yalnız bırakmıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Genç Akademi kapsamında üniversiteye hazırlık sürecinde destek verdiği 12. sınıf öğrencilerini, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde de yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti sunuyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in öncülüğünde eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren TEK Genç Akademi, üniversiteye hazırlık sürecinin ardından tercih döneminde de öğrencilere rehberlik ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetiyle gençlerin ilgi alanları, hedefleri ve başarı sıralamalarına uygun tercihler yapmaları amaçlanıyor.

29 Temmuz'da başlayan ve 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek tercih danışmanlığı hizmeti kapsamında uzman rehberler tarafından öğrencilere ücretsiz destek veriliyor. Danışmanlık hizmeti her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sunulurken, gençler geleceğe yönelik eğitim planlamalarını uzmanlar eşliğinde yapma imkanı buluyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üniversite tercih sürecinin gençlerin yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "TEK Genç Akademimiz ile eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiriyor, hiçbir gencimizin imkansızlıklar nedeniyle hayallerinden vazgeçmesini istemiyoruz. Özel kurslardan deneme sınavlarına, yayın setlerinden tercih danışmanlığına kadar ihtiyaç duydukları her aşamada gençlerimizin yanında oluyor, aynı zamanda ailelerimizin eğitim giderlerini de önemli ölçüde hafifletiyoruz. Gençlerimizin hayallerine giden yolda yanlarında olmaya, önlerindeki engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz" dedi.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından da desteğini sürdüren TEK Genç Akademi, tercih danışmanlığı hizmetiyle öğrencilerin puan ve başarı sıralamalarını en doğru şekilde değerlendirerek hedeflerine uygun üniversite ve bölüm tercihleri yapmalarına rehberlik ediyor.

Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, ALO 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden randevu oluşturabiliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Tekirdağ Büyükşehir’den YKS tercih döneminde ücretsiz danışmanlık desteği - Son Dakika

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