Tekirdağ Saray'da 25 öğretmenin katıldığı STEM kursu tamamlandı - Son Dakika
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Tekirdağ Saray'da 25 öğretmenin katıldığı STEM kursu tamamlandı

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Tekirdağ Saray\'da 25 öğretmenin katıldığı STEM kursu tamamlandı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 2-6 Kasım'da düzenlenen STEM Temel Seviye Kursu, 25 öğretmenin katılımıyla tamamlandı. Beş gün süren eğitimde öğretmenler STEM temelli projeler geliştirdi, son gün proje ve öğrenme senaryolarını sundu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve yenilikçi eğitim yaklaşımlarını sınıflara taşımak amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Kursu tamamlandı.

2- 6 Kasım tarihleri arasında İhsan Uzun Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitime, ilçe genelindeki okullarda görev yapan 25 öğretmen katıldı. Tekirdağ STEM Proje Koordinatörü Nihan Çolak Koparır'ın koordinatörlüğünde yürütülen beş günlük eğitim programında öğretmenler, STEM temelli projeler ve uygulamalı öğrenme senaryoları geliştirdi.

Eğitim süresince öğretmenler; günlük hayatta karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirme, dijital ve teknolojik araçları ders içerikleriyle bütünleştirme ve hazırladıkları çalışmaları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleriyle ilişkilendirme konularında çalışmalar gerçekleştirdi. Programın son gününde öğretmen grupları, eğitim boyunca hazırladıkları projeleri ve öğrenme senaryolarını sundu. Sunumlarda, STEM yaklaşımının sınıf içi uygulamalara nasıl aktarılabileceğine yönelik örnekler paylaşıldı.

Eğitimin kapanış gününde Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Hayri, İhsan Uzun Ortaokulu'nu ziyaret ederek kursiyer öğretmenler ve Kurs Koordinatörü Nihan Çolak Koparır ile bir araya geldi. Öğretmenler tarafından hazırlanan proje sunumlarından ikisini izleyen Hayri, katılımcılarla değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim vizyonuna ve bu doğrultuda STEM çalışmalarının önemine değinen Hayri, mesleki gelişim faaliyetlerinin ilçedeki eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğretmenleri tebrik eden Hayri, programın düzenlenmesinde emeği geçen koordinatör ve eğitmenlere teşekkür etti. Beş gün süren STEM Temel Seviye Kursu, öğretmenlerin hazırladıkları proje ve öğrenme senaryolarının sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Tekirdağ SarayTekirdağ6 KasımGüncelEğitimSaraySon Dakika

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