Teneffüste çalan müzik izleyenlerin yüzünü gülümsetti

Şanlıurfa'da yer alan bir okulda teneffüs müziği olarak çalan şarkı dikkatleri çekti.
Okulda, İbrahim Tatlıses'in "Delilo" isimli parçasının çaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, okul bahçesindeki öğrencilerin "Delilo"yu hep birlikte söylediği, müzik eşliğinde eğlendiği anlar yer aldı. Oluşan neşeli atmosfer izleyenlerin yüzünü gülümsetti.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan video, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve olumlu yorumlar aldı.
