Tercan'da Elmalı Kitap Gösterisi - Son Dakika
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Tercan'da Elmalı Kitap Gösterisi

Tercan\'da Elmalı Kitap Gösterisi
16.06.2026 09:50
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Öğrenciler, 'Gökten Üç Elma Düştü' adlı gösteriyle kitapları canlandırdı ve kitap okumanın önemini vurguladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Mehmet Kutsi Begdeş İlkokulu öğrencileri, hazırladıkları "Gökten Üç Elma Düştü" adlı gösteriyle kitapları ve karakterlerini canlandırdı.

Sınıf öğretmeni Mehtap Öztürk rehberliğinde gerçekleştirilen "Kitaplar Canlanıyor" etkinliğinde, 2. sınıf öğrencileri sahneledikleri gösteriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Öğrencilerin birlikte hazırladığı ve kitaplardan ilham alan gösteride, çeşitli karakterler sahneye taşınırken kitap okumanın önemi de vurgulandı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan öğretmen Mehtap Öztürk, "Gökten düşen üç elma, bu kez 2. sınıf öğrencilerimizin hayal dünyasını aydınlattı. Bu oyun, çocuklarımızın hayal gücünü geliştirmek, kitapların önemini vurgulamak ve hep birlikte güzel bir anı paylaşmak için hazırlandı. Öğrencilerimizin birlikte yazdığı bu masal, kitaplarla kurduğumuz en güzel bağdır." ifadelerini kullandı.

Veliler ve öğretmenlerin ilgiyle takip ettiği gösteri, öğrencilerin performanslarıyla beğeni topladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Tercan'da Elmalı Kitap Gösterisi - Son Dakika

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