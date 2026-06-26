Tercan'da Karne Sevinci - Son Dakika
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Tercan'da Karne Sevinci

Tercan\'da Karne Sevinci
26.06.2026 14:04
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Tercan'da 1988 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı, veliler destek oldu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 1988 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı.

İlçede bulunan okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerinde öğrenciler karne heyecanı yaşarken, veliler de çocuklarının sevincine ortak oldu.

Mehmet Kutsi Begdeş İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı.

Okul Müdürü Muhammet Diler, yaptığı konuşmada karnelerin öğrencilerin gelişim sürecini gösteren bir yol haritası olduğunu belirterek, öğrencilerin tatil dönemini kitap okuyarak, spor yaparak, müzik dinleyerek ve çeşitli sosyal etkinliklerle verimli geçirmelerini istedi.

Öğretmenlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Diler, yetişen nesillerin öğretmenlerin emeğiyle geleceğe hazırlandığını ifade etti.

Velilere de seslenen Diler, karne döneminin çocukları yargılama değil, onları anlamaya ve desteklemeye vesile olması gerektiğini belirterek, çocukların başarılarının artırılması için cesaretlendirilmelerinin önemine dikkati çekti.

Diler, eğitim öğretim yılında emek veren öğretmenlere, okul yöneticilerine, okul aile birliği üyelerine, velilere, destek personeline ve güvenlik görevlilerine teşekkür ederek öğrencilere sağlıklı ve mutlu bir yaz tatili diledi.

İlçe genelinde 26 okulda görev yapan 203 öğretmen, 1988 öğrencinin karne sevincine ortak oldu. Öğrenciler karnelerini alarak yaklaşık 3 aylık yaz tatiline başladı.

2026-2027 eğitim öğretim yılının eylül ayında başlaması planlanıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tercan, Eğitim, Karne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tercan'da Karne Sevinci - Son Dakika

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