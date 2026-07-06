Samsun'da 86 hafızın icazet heyecanı - Son Dakika
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Samsun'da 86 hafızın icazet heyecanı

06.07.2026 11:27
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Samsun'un Terme ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 86 öğrenci için düzenlenen icazet programında, hafızlığın önemi vurgulandı ve öğrencilere belgeleri verildi.

Samsun'un Terme ilçesinde, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 44 kız ve 42 erkek olmak üzere toplam 86 öğrenci için "Hafızlık İcazet Programı" düzenlendi.

Terme Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa, ilçe protokolünün yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Terme İlçe Müftülüğü'ne bağlı Ahmetbey Mahallesi Kız Hafızlık Kur'an Kursu, Fatih Erkek Hafızlık Kur'an Kursu, Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu İmam-Hatip Ortaokulu Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, düzenlenen merasimle icazet belgelerine kavuştu.

"Bu topraklar sadece fındık değil, hafız da yetiştiriyor"

Program açılışında konuşan ve ilçenin manevi zenginliğine dikkat çekerek fındık pirinç gibi ürünlerin yanında hafızlarında yetiştiğini söyleyen Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül, "Terme ilçemiz, fındık ve pirinç üretimi bakımından çok mümbit topraklara sahiptir ancak aynı zamanda hafızlık noktasında da çok değerli hafızlar yetiştirmektedir. Evlatlarının hafız olması ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi için onları kurslarımıza gönderen ailelerimize, hafız evlatlarımıza, onların yetişmesi için gecesini gündüzüne katan Kur'an kursu öğreticilerimize, bu güzel ortamın gelecek nesillere aktarılması için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen hayırsever kardeşlerimize, bizlerden katkısını esirgemeyen devlet büyüklerimize ve bu kurslarda hizmet etmiş tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hafızlık, ezberlediğini yaşamaktır"

Hafızlık geleneğinin önemine vurgu yapan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Terme'de gurur duymamız gereken en önemli özelliklerden biri de bu mümbit topraklarda yetiştirilen hafızlarımızdır. Bu geleneğin sembolü olan Niyazi Kasapoğlu hocamızı minnetle anıyorum. Hafızlık sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değil, ezberlediğini hayatına yansıtmaktır, yaşamaktır" diye konuştu.

"Samsun genelindeki dördüncü program"

Öğrencilerin hafızlık olma gayretinde büyük bir sabır gösterdiğini belirten Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Bu evlatlarımız büyük bir azimle Kur'an-ı Kerim'i gönüllerine ve zihinlerine ilmek ilmek işlediler. Samsun genelinde bu yıl dördüncü icazet programını düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hafızlık kutsal bir makamdır"

Hafızlık makamının Asr-ı Saadet'ten beri kutsal kabul edildiğini ifade eden Terme İlçe Kaymakamı Can Atak, "Yüce Kitabımız inmeye başladığı andan itibaren kuşaktan kuşağa hafızların gönlüne nakşedilmiştir. 86 kardeşimizin daha bu kervana katılması bizler için büyük bir gururdur" ifadelerini kullandı.

"Sizler Yaşayan Kur'an'larsınız"

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı ise "Bu gün ümmetin en şereflileri ünvanına eren hafızlarımızın heyecanına ortak oluyoruz. Sizler yaşayan Kur'an'larsınız. Bundan böyle konuşmanız, yürümeniz, oturmanız ve her eyleminiz Kur'an-ı Kerim ahlakına uygun olmalıdır" sözlerine yer verdi.

Programa ayrıca il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve hafızların aileleri katıldı. Program yemek ikramıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Samsun'da 86 hafızın icazet heyecanı - Son Dakika

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