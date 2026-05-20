TOKİ Pınarhisar Ortaokulu İnşaatı Tamamlanıyor

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan ortaokul inşaatının tamamlanma aşaması geldiği bildirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile birlikte TOKİ Pınarhisar Ortaokulu binasında incelemelerde bulunarak, devam eden inşaat alanında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alarak, projenin son durumunu değerlendirdi.

Vali Turan, ilçenin artan öğrenci nüfusuna cevap verecek şekilde tasarlanan, modern sınıflar, laboratuvarlar ve spor alanları ile donatılacak TOKİ Pınarhisar Ortaokulu'nun öğrencilere, eğitim camiasına ve Pınarhisar ilçesine hayırlı olmasını temenni etti. - KIRKLARELİ