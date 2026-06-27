Tosya\'da karnesini alan çocuklar yılın stresini şenlikte attı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde karnelerini alan çocuklar düzenlenen karne şenliğinde doyasıya eğlendi.

Tosya Belediyesi tarafından Üçoluklar Mesire Alanında düzenlenen karne şenliği, çocukların neşesi ve ailelerin yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Eğitim-öğretim yılının son gününde düzenlenen şenliğe karnelerini alarak katılan çocuklar düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi. Şenliğe aileler de büyük ilgi gösterdi. Karne sevincini arkadaşlarıyla birlikte yaşayan öğrenciler, animasyon, kukla şov, ritim atölyesi, yüz boyama gibi etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Şenlikte çocuklara, Tosya Belediyesi personelleri tarafından çikolata, gofret ve meyve suyu ikram edildi.

Çocukların neşesine eşlik eden Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, hem çocuklarla hem aileleriyle yakından ilgilendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği Belediye Başkanı Kavaklıgil, "Bu işlerin maddi bir karşılığı yok. Hocamız tamamen gönüllülük esasına dayanarak bu memleketin kıymetle evlatlarına hizmet etmek için gece gündüz mücadele ediyorlar. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çocukları kutlayan Başkan Kavaklıgil, "Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz günlerden inşallah çocuklarımız ilerleyen zamanlarında mükafat olarak dönecektir. Hem lise hem üniversite sınavlarına giren çocuklarımıza her şeyin ölçümünün sınav olmadığını, hayatta başarmanın bazen meşakkatli olabileceğini ifade etmek istiyorum. Yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Cenab-ı Allah hepinize hayırlı, bereketli bir ömür nasip etsin. Vatanına, milletine, ailesine hayırlı evlatlar olmasını nasip etsin. Kıymetli ailelerimize, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanıncaya kadar çocuklarınızla, evlatlarınızla birlikte güzel vakit geçirmelerini diliyorum. Bizler de ailelerimiz, çocuklarımız için gece gündüz demeden, Tosya Belediyesi olarak şehrimizi daha yaşanabilir hale getirebilmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Çocuklar ise Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e teşekkür etti. - KASTAMONU