Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında denetim ve incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde; temizlik, hijyen, gıda güvenliği, yemek kalitesi ve sunulan hizmetlerin işleyişi yerinde değerlendirildi. Yurtlarda hizmet veren kantin ve lokanta işletmelerini de inceleyen Daire Başkanı Özer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yurt personelleriyle de bir araya gelerek birebir görüşmeler gerçekleştiren Özer, çalışanların öneri ve taleplerini dinledi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, hizmet standartlarının ve mevcut uygulamaların daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.