TÜİK açıkladı: Bu bölümler mezun olur olmaz iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor! - Son Dakika
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Eğitim

TÜİK açıkladı: Bu bölümler mezun olur olmaz iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor!

TÜİK açıkladı: Bu bölümler mezun olur olmaz iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor!
23.07.2025 17:10  Güncelleme: 17:22
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YKS tercih dönemi yaklaşırken öğrenciler iş garantisi olan ve çok para kazandıran meslekleri merakla araştırıyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre en hızlı iş bulan bölüm sağlık oldu. En çok para kazandıran meslek ise pilotajlık oldu.

En çok kazandıran ve kolay iş bulan meslekler belli oldu. Verilere göre, en yüksek istihdam oranı tıp, özel eğitim öğretmenliği ve mühendislik alanlarında görülürken; pilotaj bölümü mezunları, en yüksek kazanca sahip meslek grubu oldu. 2023'te yüzde 75,6 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, 2024'te yüzde 75'e geriledi. Ön lisans mezunları için bu oran, bir önceki yıla göre düşüşle yüzde 66,4 olarak hesaplandı.

TÜİK açıkladı: Bu bölümler mezun olur olmaz iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor!

SAĞLIK VE MÜHENDİSLİK ALANLARINDA YÜKSEK İSTİHDAM ORANI

Lisans mezunları arasında en yüksek kayıtlı istihdam oranı, yüzde 96,4 ile tıp bölümünde kaydedildi. Bu alanı yüzde 95,1 ile özel eğitim öğretmenliği ve yüzde 92,4 ile elektrik öğretmenliği izledi. Tıp doktoru maaşları çalışanların belirttiği rakamların ortalaması baz alındığında 180.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına göre, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk üç alan; sağlık ve refah (%86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (%82,9) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (%78,7) oldu.

Ön lisans seviyesinde ise polis meslek eğitimi yüzde 92,3'lük oranla zirvede yer aldı. Bu alanı sırasıyla elektrik enerjisi üretimi (%88,2) ve endüstriyel kalıpçılık (%87,4) takip etti.

SAĞLIK BÖLÜMÜ MEZUNLARI HIZLI İŞ BULUYOR

TÜİK'in verilerine göre, lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak sabit kaldı. Ön lisans mezunları için bu süre 16 ay olarak hesaplandı.

En kısa sürede iş bulan bölümler arasında; dil ve konuşma terapisi (2,2 ay), tıp (4,1 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay), eczacılık (5,1 ay) ve ebelik (7,6 ay) öne çıktı. Alan bazında bakıldığında; sağlık ve refah alanı mezunları ortalama 8,9 ayda iş bulurken, mühendislik mezunları 11,6 ayda, bilişim teknolojileri mezunları ise 11,8 ayda istihdama katılıyor.

TÜİK açıkladı: Bu bölümler mezun olur olmaz iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor!

PİLOTAJ EN YÜKSEK GELİR SAĞLAYAN MESLEK OLDU

Kazanç verilerine göre, lisans mezunları arasında en yüksek ortalama gelire sahip olan bölüm pilotaj oldu. Pilotajı sırasıyla matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği izledi.

Öte yandan, mezun olunan alanla uyumlu bir meslekte çalışma oranı en yüksek olan bölümler arasında sağlık ve refah (%79,9), iş yönetimi ve hukuk (%79,4) ve eğitim (%63,8) alanları yer aldı. Pilotaj aynı zamanda Türkiye'de en çok para kazandıran mesleklerden biri olarak öne çıkıyor. Pilotaj maaşını belirtenlerin verdiği rakamlara göre ortalama pilot maaşı 250.000 TL olarak biliniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Gündem, Eğitim, Yaşam, Pilot, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TÜİK açıkladı: Bu bölümler mezun olur olmaz iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor! - Son Dakika

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