Tunceli Çemişgezek\'te anaokulu duvarları çizgi karakterlerle süslendi

Tunceli'de bir anaokulunun duvarları, gönüllü öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla rengarenk görüntüye kavuştu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde başlatılan çalışma çerçevesinde farklı okullarda görev yapan gönüllü öğretmenler ile öğrenciler, bir anaokulunun duvarlarını boyadı. Çocukların ilgisini çekebilecek çizgi karakterler, hayvan figürleri ve çeşitli görsellerin işlendiği duvarlar, renkli bir görünüme kavuşturuldu. Gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler hem sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etti hem de okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için daha sıcak ve eğlenceli bir ortam oluşturdu.

"Çocukların yüzüne biraz gülümseme katmak ve onların ilgisini çekmek için buradayız"

Öğrencilerden Ceylin Burcu Aslan, "Bugün arkadaşlarımla birlikte anaokulunun duvarlarını boyamaya geldik. Çocukların yüzüne biraz gülümseme katmak ve onların ilgisini çekmek için buradayız. Bu etkinlik hem zamanımızı verimli değerlendirmemiz hem de çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmemiz açısından çok önemli oldu" şeklinde konuştu.

Görsel Sanatlar öğretmeni Songül Deniz İlik, "Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vural Berker'in önerisiyle anaokulu duvarlarımızı renklendirmeye karar verdik. Bu konuda farklı okullardan gönüllü öğretmen arkadaşlarımız ve yetenekli öğrencilerimizle birlikte okulun duvarlarına çocukların sevebileceği karakterler ve hayvan figürleri çizdik. Daha sonra bunları renklendirmeye başladık. Umarım öğrencilerimiz bu resimleri gördüklerinde mutlu olur ve sevinirler" dedi.

"Çocukların yüzündeki gülümseme, bizi her şeyden daha mutlu eder"

Gönüllü olarak boyama etkinliğine katıldıklarını aktaran Ezocan Özgül ise, "Bugün arkadaşlarımla birlikte gönüllü olarak anaokulunu boyamaya geldik. Çocukların yüzündeki gülümseme, bizi her şeyden daha mutlu eder" ifadelerini kullandı.

Boyama çalışmalarına annesiyle birlikte katılan 6 yaşındaki Rodin İlik de, "Burası benim eski okulum. Annemle birlikte okulumu boyamaya geldik. Çok yoruldum. İnşallah yeni gelen çocuklar da yaptığımız resimleri sever" dedi.