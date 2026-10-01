Tunceli Çemişgezek'te annelere uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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Tunceli Çemişgezek'te annelere uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yapıldı

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Tunceli Çemişgezek\'te annelere uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yapıldı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' Projesi kapsamında annelere yönelik uyuşturucu bilgilendirmesi yapıldı. Etkinlikte bağımlılığın erken belirtileri ve çocukları risklerden koruma yöntemleri anlatıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Çemişgezek ilçesinde, uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığını artırmak ve mücadeledeki etkin rollerini güçlendirmek amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Çemişgezek'te gerçekleştirilen programa Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, il ve ilçe protokolü, anneler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, uyuşturucu maddelerin bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılığın erken belirtileri, çocuk ve gençlerin uyuşturucu risklerinden korunması ile şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yöntemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, özellikle de annelerin üstlendiği role dikkat çekilen etkinlikte, çocukların ve gençlerin geleceğinin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Etkinlikler kapsamında Çemişgezek Hükümet Konağı bahçesinde stant kurularak vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Stantta ailelere ve çocuklara çeşitli broşürler ile görsel materyaller dağıtılırken, uzman ekipler tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu

Kaynak: İHA
ÇemişgezekGüvenlikNarkotikTunceliSağlıkGüncelEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli Çemişgezek'te annelere uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yapıldı - Son Dakika
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