Tunceli Çemişgezek\'te annelere uyuşturucuyla mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Çemişgezek ilçesinde, uyuşturucuyla mücadelede annelerin farkındalığını artırmak ve mücadeledeki etkin rollerini güçlendirmek amacıyla yürütülen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" Projesi kapsamında bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Çemişgezek'te gerçekleştirilen programa Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, il ve ilçe protokolü, anneler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, uyuşturucu maddelerin bireyler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılığın erken belirtileri, çocuk ve gençlerin uyuşturucu risklerinden korunması ile şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yöntemler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede ailelerin, özellikle de annelerin üstlendiği role dikkat çekilen etkinlikte, çocukların ve gençlerin geleceğinin korunmasının toplumun ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Etkinlikler kapsamında Çemişgezek Hükümet Konağı bahçesinde stant kurularak vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Stantta ailelere ve çocuklara çeşitli broşürler ile görsel materyaller dağıtılırken, uzman ekipler tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu