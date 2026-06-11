Turgutlu'da Özel Eğitim Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turgutlu'da Özel Eğitim Şenliği

Turgutlu\'da Özel Eğitim Şenliği
11.06.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel ihtiyaçlı öğrencilerin sosyal gelişimi için düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Farklılıklarımla Öğreniyorum" projesi kapsamında Albayrak 100. Yıl Özel Eğitim Anaokulu'nda düzenlenen öğrenci şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Özel ihtiyaçlı öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, eğitim süreçlerini desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Şenlik boyunca çocukların mutluluğu ve heyecanı yüzlerine yansırken, veliler ve davetliler de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Programa Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer, İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit, Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hilmi Güleç, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikte, özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim hayatına ve toplumsal yaşama aktif katılımının büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, bu alanda yürütülen projelerin hem çocukların gelişimine hem de toplumda farkındalık oluşmasına önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

"Farklılıklarımla Öğreniyorum" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtilirken, özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim imkanlarının geliştirilmesi ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılımlarının sağlanması için çeşitli etkinliklerin sürdürüleceği kaydedildi.

Şenlik, öğrencilerin hazırladığı etkinlikler ve çeşitli oyunlarla devam ederken, günün sonunda çocuklar unutulmaz bir gün yaşamanın mutluluğunu yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Turgutlu'da Özel Eğitim Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mediha Gezer Mediha Gezer:
    aferin çocuklara hemde herkese bu tür şeyler yapılması lazım bizim zamanımızda böyle ımkanlar yoktu tabii şimdi güzel yapıyorlar 0 0 Yanıtla
  • Necip Emirdag Necip Emirdag:
    bunlar hep böyle olur tatlı tatlı etkinlik yapıyorlar sonra bitti diye kapatıyorlar aynısı geçen sene de olmuştu 0 0 Yanıtla
  • Duygu Avcı Duygu Avcı:
    vay be şimdi böyle şenlikler yapıyoruz da içinde gerçekten ne kadar fayda var onu hiç bilemiyorum yani bu tür etkinlikler güzel ama gençler artık başka şeyler istiyor bence hepsi sosyal medya için yapılıyor ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Manchester United’da 3 ayrılık birden Manchester United'da 3 ayrılık birden
CHP’li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel’den ilk yorum CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum
Gabriel Sara’nın yerine dünyaca ünlü yıldız Gabriel Sara'nın yerine dünyaca ünlü yıldız
Adıyaman’da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

18:52
86 yaşındaki Al Pacino’nun son halini görenler inanamadı
86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı
18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:47
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 19:04:47. #7.12#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Özel Eğitim Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.