Ulukışla'da Pastacılık Yarışması Düzenlendi

11.04.2026 10:58
Halk Eğitim Merkezi pastacılık kursu öğrencileri, jüri karşısında yeteneklerini sergiledi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan pastacılık kursu kapsamında düzenlenen yarışmada kursiyerler, hazırladıkları ürünlerle jüri karşısına çıktı.

İlçe protokolünün jüri üyeliğini üstlendiği yarışmada, kursiyerlerin hazırladığı pastalar değerlendirildi. Ulukışla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitmen Naciye Güksoy tarafından verilen pastacılık kursuna katılan kursiyerler, eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı buldu. Kurs boyunca katılımcılara temel pastacılık teknikleri, hamur hazırlama, krema yapımı ve süsleme alanlarında uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerini tamamlayan 16 kursiyer, hazırladıkları ürünleri jüri üyelerinin beğenisine sunarken, hem yeteneklerini sergileme hem de kendilerini test etme imkanı elde etti. İlçe protokolünden oluşan jüri, ürünleri görsellik, lezzet, sunum ve teknik yeterlilik kriterlerine göre değerlendirdi. Ulukışla Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Çetin, yaptığı açıklamada kursiyerler ve eğitmenlerin gösterdiği emek için teşekkür ederken, jüri üyelerine de katkılarından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Çetin, Halk Eğitim Merkezi kurslarının bireylerin mesleki gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Program sonunda dereceye giren kursiyerlere çeşitli hediyeler takdim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
11:04
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti
Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
10:04
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
