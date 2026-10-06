Uluslararası Gençlik Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde fırsatları tanıttı - Son Dakika
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Uluslararası Gençlik Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde fırsatları tanıttı

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Uluslararası Gençlik Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nde fırsatları tanıttı
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Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde gençlere bilgilendirme etkinliği düzenledi. Etkinlikte gönüllülük, kişisel gelişim ve uluslararası gençlik fırsatları tanıtıldı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde gençlere yönelik gençlik çalışmaları ve fırsatların tanıtıldığı bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversite kampüsünde düzenlenen etkinlikte, gençlerin sosyal hayata aktif katılımını artırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve farklı alanlarda deneyim kazanmalarını desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Etkinlik kapsamında gönüllülük ağına katılan gençlere, kişisel gelişim programları, sosyal ve sanatsal faaliyetler, gönüllülük çalışmaları ile Avrupa ve uluslararası düzeyde sunulan gençlik fırsatları tanıtıldı. Gençlerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayan faaliyetlerin yanı sıra Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından yürütülen çeşitli proje ve çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Gençlerin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlayan Uluslararası Gençlik Merkezi'nin, üniversite gençleriyle buluşmalarını ve gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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