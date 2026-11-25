Manisa'nın Yunusemre ilçesinde görev yapan İngilizce Öğretmeni Volkan İner, uluslararası düzeyde düzenlenen Owlypia Short Video Contest 2026 yarışmasının Öğretmenler Kategorisi'nde birincilik ödülünü kazandı. Ödül haberini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alan İner, bu anlamlı başarının kendisi için unutulmaz bir Öğretmenler Günü hediyesi olduğunu söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Özel Manisa Ülkem Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Volkan İner, dünyanın farklı ülkelerinden eğitimcilerin katıldığı Owlypia Short Video Contest 2026 yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. İner, yarışmanın Öğretmenler Kategorisi'nde birincilik elde ederek mutluluğunu ve gururunu paylaştı.

'Gerçek Sınıf İçi Sorunlara Özgün Çözümler' temasıyla gerçekleştirilen yarışmada öğretmenler, sınıflarda karşılaşılan gerçek sorunlara yönelik özgün çözümlerini ve yenilikçi fikirlerini paylaştı. Uluslararası yarışmada birincilik ödülüne layık görülen Volkan İner için başarının en anlamlı yanlarından biri ise ödül haberinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gelmesi oldu.

Bu zamanlamayı mesleğine sunulmuş unutulmaz bir armağan olarak nitelendiren İner, bir öğretmen için Öğretmenler Günü'ne dair bundan daha güzel bir hediyenin olamayacağını dile getirdi.

İner, dünyanın değişik ülkelerinden ilham veren eğitimciler arasında söz konusu ödülü almanın kendisi açısından son derece anlamlı olduğunu ifade ederek, organizasyonu gerçekleştiren Owlypia ekibine ve jüri üyelerine teşekkür etti; yarışmaya katılan bütün öğretmenleri de kutladı.

Öğretmenliğin sadece ders anlatmaktan oluşmadığının altını çizen İner, fırsatlar yaratmanın, öğrencilere ilham vermenin ve her gün fark ortaya koymanın da mesleğin önemli bir parçası olduğunu söyleyerek ödülünü inanmaktan, üretmekten ve öğrencileri için ilham olmaktan vazgeçmeyen tüm öğretmenlere armağan etti.