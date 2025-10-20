Ümraniye Robot Yarışları Heyecanla Gerçekleşti

ÜMRANİYE Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ümraniye Robot Yarışları, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 24 takım ve 750 genç yarışmacı, üç gün süren organizasyonda bilgi, yetenek ve emeklerini sergileme fırsatı buldu.

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nde gerçekleşen Ümraniye Robot Yarışları, yoğun katılım ve yüksek tempoyla geçti. Öğrenciler üç gün boyunca, hünerlerini sergiledi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 24 takım ve 750 genç yarışmacı, kendi tasarlayıp programladıkları robotlarla kıyasıya mücadele etti. FIRST Robotics Competition (FRC) formatında düzenlenen yarışmalarda, toplam 65 sıralama maçı oynandı ve ardından heyecan dolu final karşılaşmalarıyla en başarılı takımlar belirlendi.

Gençleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirmeyi amaçlayan yarışmada, teknik becerilerin yanı sıra takım çalışması, iletişim, liderlik ve sunum yetenekleri de değerlendirildi. Organizasyon sonunda başarılı performans gösteren takımlara 21 farklı kategoride ödül verildi.

Yarışmada gençlerle bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, proje ekiplerinin çalışmalarını inceleyip yarışmaları yakından takip ederek yarışmanın üçüncüsünü de seneye yapacaklarını ifade etti.

Başkan Yıldırım, "Gençler sizleri çok heyecanlı gördüm. Liseler arası robot yarışmasında Ümraniye'de seneye inşallah üçüncüsünü yapacağız. 24 takım oynadı, bir takım kazandı ama mühim olan yarışmaktır. Hepiniz robot takımı olarak yarıştınız, robotları tasarladınız en önemlisi buydu. Yarışmaya katılan bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgisi bizleri son derece gururlandırıyor. Üreten, düşünen ve geliştiren bir nesil geliyor. Ümraniye Belediyesi olarak bu tür organizasyonları her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.