Üniversite öğrencilerine uygulamalı itfaiyecilik eğitimi

Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik uygulamalı temel itfaiyecilik eğitimi veriliyor.

Belediye İtfaiye Müdürlüğünce, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine, İtfaiye Eğitim Merkezi'nde eğitim düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Erdem Özkan tarafından yürütülen Yangına Müdahale Teknikleri dersi kapsamında gerçekleştirilen programda, 2. sınıfta öğrenim gören 15 öğrenciden oluşan üçüncü grubun eğitimi tamamlandı.

Toplam 60 öğrencinin katıldığı eğitimlerde, İtfaiye Eğitim Amiri Yakup Cenk Şay tarafından yangın türleri ve müdahale yöntemlerine ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Eğitimlerde; yangın evi, yangın gözlem ve müdahale, yangın atak ve patlama, tanker kazası yangınlarına müdahale, sıvı yangınlarına müdahale, kuyu ve dar alanlarda kurtarma, mutfak ve elektrik yangınları, gaz kaçaklarına müdahale ile endüstriyel tesis yangınlarına müdahale başlıklarında uygulamalar yapıldı.

Program kapsamında öğrencilerin, yangın ve kurtarma olaylarına profesyonel müdahale becerilerini geliştirerek saha deneyimi kazandığı belirtildi. - ERZİNCAN